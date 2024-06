Garcia-Caro shock agli Europei: festeggia e l'avversaria le soffia il bronzo

ROMA - Una finale di dolore e sacrifici per raggiungere la gloria quella delle azzurre Antonella Palmisano (1:28:09) e Valentina Trapletti (1:28:37), oro e argento agli Europei di Roma nella finale della marcia 20 km femminile, mentre c'è chi come la Laura Garcia-Caro ha visto il sorriso trasformarsi improvvisamente in pianto per una medaglia di bronzo sfumata in maniera incredibile.