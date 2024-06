L'Italia vola nella mezza maratona: Crippa e Riva, altra doppietta azzurra!

Dopo la marcia femminile e dopo i 100 metri altra doppietta azzurra agli Europei di Atletica di Roma: nella mezza maratona stravince Yeman Crippa, seguito subito dopo da Pietro Riva che, nel rettilineo finale dell'Olimpico supera il tedesco Petros. Per l'Italia inizia, quindi, col botto la domenica azzurra: quella di Crippa è la settima medaglia d'oro di questi europei, la vittoria è arrivata in 1h01'03. Non solo: grazie alla doppietta di Crippa e Riva l'Italia vince anche la gara a squadre con cinque azzurri nei primi 10. In totale, finora, sono 12 le medaglie azzurre.