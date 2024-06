Europei di Atletica Roma 2024, arriva la promo dedicata ai giovani: biglietti a 5 euro per gli Under 18

Cresce l’entusiasmo per i Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024. I campioni della nazionale azzurra hanno conquistato lo Stadio Olimpico nelle prime due notti degli Europei, che resteranno per sempre impresse nella storia dell'atletica italiana. E stamattina è arrivata un'altra doppietta oro-argento tutta azzurra nella mezza maratona grazie a Yeman Crippa e Pietro Riva, che vale anche il titolo a squadre.



Ma non finisce qui e per consentire ai giovani di partecipare all'evento è attiva una promozione a loro dedicata: gli Under 18 e i loro accompagnatori possono acquistare su roma2024.vivaticket.it i biglietti di Curve e Distinti a 5 euro per le restanti quattro sessioni serali in programma.



Continua anche la promozione “Last Call” su tutti gli altri biglietti e abbonamenti, in vendita con prezzi scontati del 40%.