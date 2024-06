Europei di Atletica, Tecuceanu di bronzo negli 800 metri

ROMA - Altra medaglia per l'Italia agli Europei di atletica in corso allo Stadio Olimpico di Roma, stavolta dagli 800 metri , grazie a Catlin Tecuceanu , che con 1'45"40 si piazza sul gradino più basso del podio alle spalle del vincitore Tual e dello spagnolo Attaoui .

Primo alloro internazionale

Ottimo risultato per il 24enne mezzofondista azzurro di origine rumena, che in una gara dai ritmi infernali piazza l'allungo vincente nel finale, beffando lo spagnolo De Arriba e conquistando un meritatissimo bronzo. È la prima medaglia a livello internazionale per Catalin, che chiude con qualche rammarico, sintomo di un processo di crescita ancora in atto.

"È solo l'inizio"

Soddisfatto ma già proiettato sul futuro, cosù Tecuceanu a fine gara: "Ce l'abbiamo fatta. Il primo traguardo era quello di prendere una medaglia internazionale. Nel riscaldamento non mi sentivo alla grande, ma è comunque arrivato il terzo posto. E' un grande traguardo, importantissimo. Speriamo ne arrivino altri. Siamo sulla strada giusta per fare grandi cose e io ci credo. Ora testa già ai giochi olimpici". Infine una battuta sul record italiano: "Speriamo arrivi quest'anno. Non conosco la data esatta, ma arriverà".