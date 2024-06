Dosso e Tecuceanu da sogno: due medaglie di bronzo agli Europei di Atletica di Roma!

Zaynab Dosso conquista la medaglia di bronzo nella finale dei 100 metri femminili con il tempo di 11''03. La grande impresa della 24enne atleta azzurra - che era arrivata in finale centrando il nuovo record italiano con 11"01 - ha fatto impazzire di gioia l'Olimpico. A vincere l'oro è stata l'inglese Asher-Smith, argento per la polacca Swoboda (stesso tempo della Dosso ma più avanti al fotofinish). "Sono contentissima per questo bronzo. Io lo prendo con un buon segnale che premia il lavoro fatto in questi mesi e soprattutto in vista delle Olimpiadi di Parigi", ha detto Dosso al termine della finale agli Europei di Roma.