Numeri da record per gli Europei di Roma 2024

Cresce la passione e l’entusiasmo al Foro Italico per i Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024 . Il super sabato della nazionale italiana è stato seguito da 40mila spettatori allo Stadio Olimpico. Anche gli ascolti televisivi testimoniano il successo dell’evento in tutta Europa, con percentuali di share in linea con le più grandi e prestigiose manifestazione sportive internazionali.

La mattinata di domenica si apre di nuovo all’insegna dei colori azzurri, con la doppietta oro-argento di Yeman Crippa e Pietro Riva nella mezza maratona, partita dai Fori Imperiali. Un altro risultato storico che garantisce alla nazionale italiana anche la medaglia d’oro a squadre.

C’è spazio anche per i runner amatoriali che hanno partecipato in massa alla Roma 10K, partita dopo la mezza maratona dei campioni dai Fori Imperiali. Intanto Gimbo Tamberi si qualifica alla finale del salto in alto e dà appuntamento a tutti per un altro show martedì sera allo Stadio Olimpico. Nella sessione serale Catalin Tecuceanu e Zaynab Dosso portano ancora l’Italia sul podio con i due bronzi negli 800 metri e nei 100 metri. Applausi dell’Olimpico per l’ucraina Yaroslava Mahuchikh, che si conferma la regina del salto in alto vincendo la sfida elettrizzante con la serba Angelina Topic, e per l’irlandese Ciara Mageean dominatrice dei 1.500.

Lunedì, da non perdere

Due star dell’atletica internazionale accenderanno la mattinata del Day 4 allo Stadio Olimpico. Dalle 10.18 le qualificazioni del salto con l’asta con Mondo Duplantis, mentre alle 13.15 l’olandese Femke Bol sarà impegnata nella semifinale dei 400 metri ostacoli. Nella sessione serale spazio alla finale dei 400 metri piani, con il sorprendente Luca Sito fresco di record nazionale, e al lancio del martello con Sara Fantini. Nei 200 metri i due campioni olimpici della staffetta 4x100 di Tokyo Filippo Tortu e Fausto Desalu sono pronti a giocarsi le loro carte in finale.

La promo per gli Under 18

Ancora tre giornate da vivere all’Olimpico fino a mercoledì. È attiva la nuova promozione per riempire lo stadio di giovani tifosi: gli under 18 e i loro accompagnatori possono acquistare su roma2024.vivaticket.it i biglietti di Curve e Distinti a 5 euro per tutte le restanti sessioni serali del programma dei Campionati Europei. Continua anche la promo “Last Call” su tutti gli altri biglietti e abbonamenti, in vendita con prezzi scontati del 40%.