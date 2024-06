Allarme Jacobs, in dubbio la staffetta: come sta Marcell

ROMA - La lieve contrattura al polpaccio accusata da Marcell Jacobs dopo l'oro bis in 10”02 ha fatto scattare l'allarme staffetta 4x100 impegnata domani a mezzogiorno con le batterie e poi mercoledì con la finale. Se Jacobs sceglierà di non rischiare, salterebbe lo schema che ci ha visto sulla scia degli Usa un anno fa ai Mondiali e lo scorso maggio a Nassau. Vale a dire: Rigali, Jacobs, Patta, Tortu. «Le circostanze ci obbligano a modificare qualche pedina indipendentemente da Jacobs, che vedrò oggi pomeriggio. Ho motivo di ritenere però che il piccolo risentimento sia superato», ci spiega Filippo Di Mulo, il guru delle nostre staffette. Sono tanti i nodi da sciogliere in queste ore: «Intanto valutare le condizioni di Rigali, l'alternativa potrebbe essere Melluzzo, penalizzato dal pastrocchio della falsa ritardata nella prima semifinale dei 100. Lui aveva corso in 10”12, migliorandosi di 1/100 e sono amareggiato per come si è comportata la giuria, avrebbe dovuto prendere atto del suo crono e far ripetere la gara a chi si era fermato. Invece è stato costretto a tornare di nuovo in pista mezz'ora dopo fermandosi per una leggera contrattura al polpaccio: avremmo potuto avere tre azzurri in finale. Ieri Matteo si è sottoposto a una risonanza ed è tutto rientrato. Rispetto a Patta, continua il suo recupero dall'infortunio di Savona. Va bene che siamo a Roma, ma non dimentichiamoci che il nostro target è ripeterci a Parigi».