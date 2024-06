Tamberi e le mani nei capelli: "La nuova casa? Mi ha fatto così incazz..."

E' passata da un pezzo, da un bel pezzo, mezzanotte quando Gimbo Tamberi arriva in zona mista dopo aver parlato alle tv di mezza Europa. Stanco, lo ammette dopo il trionfo di Roma, ma disponibile. Un campione senza maschere, in pista come nella vita o davanti ai microfoni: dove restare 10', rimane almeno il doppio. E risponde a tutte le domande, da quelle più tecniche ("Parigi è la mia unica ossessione, voglio e devo sfruttare il talento che ho scoperto di avere") a quelle più intime: "Dopo i Giochi con Chiara penseremo a un figlio. Non vediamo l'ora". C'è solo un momento in cui, sempre con il sorriso perché la notte è magica e va comunque celebrata, si innervosisce. Non con i giornalisti, anzi, perché la storia l'hanno resa pubblica lui e sua moglie, ma con la prima ditta a cui lui e Chiara avevano affidato i lavori di ristrutturazione della nuova casa.