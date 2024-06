Europei atletica, staffetta 4x100 con Jacobs: orario e come vederla in tv

Quando c'è la staffetta

Le due staffette azzurre chiuderanno l'ultima giornata degli Europei a Roma. Alle 22:40 correrà la 4x100 femminile, a seguire (alle 22:50 circa) spazio invece alla 4x100 maschile.

Dove vedere le gare

Le gare saranno trasmesse in diretta televisiva in chiaro sulla Rai. Dalle 20 alle 21 trasmetterà Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre), dalle 21 alle 23 invece la programmazione si sposta su Rai 2. Anche su Sky Sport sarà possibile seguire le gare degli Europei, mentre in streaming su Rai Play, Sky Go e NOW.