Europei d'Atletica, Mei si complimenta con gli azzurri: "Siamo la nazione più forte d'Europa"

Stefano Mei, presidente della Fidal, ha raccontato tutte le sue emozioni per i risultati ottenuti dagli azzurri agli Europei d'Atletica di Roma 2024. Questa sera la manifestazione si concluderà con le prova della 4x100 maschile che potrebbe arricchire il medagliere dell'Italia, già primissima con 20 podi divisi tra 10 ori, 7 argenti e 3 bronzi. In attesa di assistere alla prova di Jacobs e compagni, Mei ha voluto ribadire l'eccellenza dell'ateltica italiana: "Quest'anno abbiamo confermato la tendenza del 2023: siamo la nazione più forte d'Europa. Sono commosso da questi ragazzi". Rivolgendo lo sguardo verso le prossime Olimpiadi, l'ex mezzofondista ha poi espresso tutto il suo ottimismo: "Potremmo fare meglio che in Giappone prendendo una medaglia in più rispetto alle cinque di Tokyo. Vogliamo dare l'immagine di un'atletica maturata".