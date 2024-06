Tamberi diretta conferenza Europei Atletica Roma 2024 dopo l'oro: segui LIVE

Dopo la notte magica dell'Olimpico e un oro (il terzo europeo) conquistato davanti agli occhi emozionati del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella , Gimbo Tamberi torna a parlare in conferenza stampa. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta.

Tamberi svela il messaggio di Barshim

"Barshim? Controllo ora se mi ha scritto... (Prende il telefono, ndr). Sì, mi ha fatto le congratulazioni".

Tamberi sull'Nba

"Nba? Non sto seguendo in questo momento, sono preso dalla mia stagione. Anche la Nazionale, mi sento con Gigi, spero di vederli a Parigi".

Tamberi e la differenza tra Tokyo e Parigi

"Sono focalizzato come per Tokyo, la differenza è che lì era un'ossessione pesante dopo 5 anni in cui dovevo dimostrare a me stesso che quello che avevo fatto aveva un senso. Ci credevo solo io. Adesso è un'ossessione positiva e bella: vedo la Francia ovunque, non vedo l'ora sia il 10 agosto. Farò altre gare prima, 3 o 4, il 9 luglio in Ungheria, a Monaco l'11 e forse il 18-19 ad Ancona, davanti alla mia famiglia e alla mia gente. So quanto mi hanno dato e mi danno".

Tamberi e il rapporto con il tifo

"Io quando scendo in pista ho paura di vedere la curva vuota: non vedevo l'ora ieri di scendere in pista per vedere se c'era qualcuno. Non mi rendo conto che vengono per me, mi sento sempre piccolo così rispetto ai grandi campioni e voglio continuare a vederla così".

Tamberi su Valentino Rossi

"Valentino Rossi è uno dei pochissimi sportivi che è rimasto se stesso nonostante l'immenso successo che ha avuto. È un esempio per tutti, è bello vedere una persona vera, si divertiva e faceva divertire. Io lo guardavo sempre e mi sono sempre detto che volevo essere così. Voglio essere me stesso anche in pedana ed è questo che mi aiuta".

Tamberi sullo scherzo in tv

"I ragazzi inquadrati dalla tv quando ho fatto finta di buttarmi per terra e ho tirato fuori le molle dalle scarpe? Erano i miei migliori amici... (ride, ndr). Me ne hanno dette di tutti i colori, dagli amici fino a mia moglie Chiara ma tutti con il sorriso. Era uno scherzo per rendere questo sport anche più divertente. Dopo che arriva la performance, mi piace scherzare. Posso permettermelo perché l'infortunio io l'ho superato veramente. Sulla mia dieta, quest'anno ho deciso di controllare di più il periodo di off season. È questo che è cambiato, poi si riflette tutto sulla mia condizione di adesso, poi io monitoro sempre tutto in vista di Parigi. Peso 75,2 chili ora, a Tokyo ero 76".

Tamberi e tutte le sue bandiere

"La mia prima bandiera è stata a Tallin nel 2011, allora ero un ragazzino e forse non avevo nemmeno capito l'importanza del tricolore. Ora ogni volta che vesto l'azzurro sento una forza che mi spinge e mi dà sicurezza per dare il meglio di me. Domani sarà la più importante, quella che riceverò insieme ad Arianna Errigo. È un onore immenso essere scelto come portabandiera, a oggi ancora fatico a realizzare. Ha fatto il percorso atletico mio ma anche la squadra, sono contento per me e per tutto il movimento".

Tamberi sul monopolizzare lo stadio

"Monopolizzo lo stadio? Può essere ma io faccio di tutto per fare la migliore performance: tutto quello che è nelle regole e mi aiuta a dare il massimo, io lo faccio. Poi il pubblico sceglie da sé: parlare di non rispetto per gli avversari mi pare fuori luogo visto che sono sempre il primo a chiamare la clap per loro".

Tamberi: "Felice solo se vincerò le Olimpiadi"

"Volevo saltare 2.37 ed è stata una bella iniezione di fiducia. Ho messo l'atletica e il risultato davanti a tutto quindi sono molto contento di come è iniziata. Sarò contento solo se vincerò le Olimpiadi, ovviamente"

Tamberi sull'ultimo salto

"Il mio ultimo salto da 2.37? Era l'obiettivo che mi ero posto, se rischi di strafare poi lo rimpiangi dopo, non c'entra niente l'infortunio del 2016. Ora dobbiamo migliorare quello che è da migliorare, non ho ancora rivisto nemmeno un salto ma so quello che ho sbagliato fino a 2.29 ma stiamo lavorando nella direzione giusta".

"Siamo la nazione più forte d'Europa"

Boom di ascolti tv per l'atletica

I record di Tamberi

L’oro di Tamberi vale 2,37, la stessa misura che ai Giochi di Tokyo, nell’indimenticabile notte del 1° agosto 2021, portò al trionfo condiviso con Barshim. È da allora che Gimbo non scalava queste altezze. È la consacrazione tanto attesa. È anche record dei campionati che il russo Silnov deteneva con 2,36 da 18 anni. Ed è benzina verso Parigi, dove rincorrerà un’altra impresa storica: il primo di sempre a conquistare due ori nell’alto.

Tamberi da mani nei capelli

Tamberi in conferenza stampa

Ecco Gimbo. Tra poco, alle 18, il campione europeo di salto in alto (nonché campione olimpico in carica) torna a parlare in conferenza stampa. Reduce dall'oro conquistato ieri sera agli Europei di Atletica di scena a Roma, Tamberi ora punta le Olimpiadi di Parigi. Segui tutte le sue dichiarazioni in tempo reale.

Casa Atletica Italiana, Roma