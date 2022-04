Baseball, aggressione sessuale: Trevor Bauer sospeso due stagioni

LOS ANGELES - Trevor Bauer, lanciatore dei Los Angeles Dodgers, è stato sospeso per due stagioni complete senza retribuzione dalla Major League Baseball per aver violato la politica della lega sulla violenza domestica e sulle aggressioni sessuali. Ma il giocatore respinge tutte le accuse. La lunga sospensione arriva dopo che una donna di San Diego, che il lanciatore aveva incontrato attraverso i social media, ha affermato che Bauer l'ha picchiata e abusata sessualmente l'anno scorso. I pubblici ministeri di Los Angeles hanno affermato a febbraio che non c'erano prove sufficienti per dimostrare le accuse della donna, oltre ogni ragionevole dubbio.