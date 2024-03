Il folle milkshake americano, fan del baseball sbigottiti: "Rischio infarto"

Si sa, agli statunitensi piace fare le cose in grande. Ma stavolta forse hanno un po’ esagerato. Negli Usa la cultura sportiva e quella culinaria vanno di pari passo: agli stadi si guarda e si mangia. E allora i White Socks di Chicago (parliamo di baseball, per chi non fosse pratico), forse per far dimenticare ai propri fan una delle peggiori annate di sempre (la scorsa), metterà in vendita nel suo impianto un milkshake piuttosto unico. Anche nel peso, parliamo di mezzo chilo di frullato. Sì, mezzo chilo (vedere la foto per credere). Ovviamente la frutta non è contemplata: è un frappè al cioccolato, guarnito con panna montata, marshmallow, pezzetti di cioccolato, sciroppo di cioccolato e crackers. Il costo è modico tutto sommato, soprattutto se rapportato alle calorie: 15 dollari.