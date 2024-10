Dodgers, vittoria amara: Shohei Ohtani va ko nella sfida con New York

Vittoria amara per i Los Angeles Dodgers, che si sono imposti nelle prime due gare della World Series contro New York Yankees. L'ultima vittoria per 4-1 è però coincisa con l'infortunio di Shohei Ohtani. Il giapponese ha subito una parziale lussazione della spalla e dovrà essere sottoposto ad accertamenti per capire se potrà continuare la serie, al meglio delle sette partite, che prevede la prossima nella notte italiana tra domani e martedì, a New York.