Baseball, squillo New York contro Los Angeles: le World Series restano aperte

Le World Series 2024 non finiscono. I Los Angeles Dodgers, infatti, non sono riusciti a fare il colpaccio allo Yankee Stadium, dove i New York Yankees, con una prestazione eccezionale, hanno conquistato una netta vittoria con il punteggio di 11-4. I cinquantamila spettatori presenti allo stadio si sono goduti lo show della squadra di casa, che ora si prepara a tornare in campo tra ventiquattrore.