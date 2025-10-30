Il Canada ad un passo dalla vittoria in Major League: Toronto avanti 3-2 sui Dodgers

Il Canada è ad un passo da una storica impresa: i Blue Jays si trovano infatti ad una sola vittoria dal titolo nella Major League di Baseball. Un trionfo che manca dal 1993. La formazione di Toronto si trova sul 3-2 nella serie finale contro i campioni in carica dei Los Angeles Dodgers: gara cinque si è chiusa sul risultato di 6-1.

Domani gara sei

Domani si svolgerà gara sei, che potrebbe già essere decisiva. Toronto affronterà nuovamente i californiani della star giapponese Shohei Ohtani, di cui è grande ammiratore il presidente Donald Trump. Il Presidente Usa due giorni fa aveva fatto ritardare il vertice con la premier giapponese Sanae Takaichi, per seguire con la leader la partita dei Dodgers.