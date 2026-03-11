L'Italia scrive la storia al World Baseball Classic: battuti gli Stati Uniti a Houston 

L'Italia scrive una della pagine più belle della sua storia battendo per 8-6 gli Stati Uniti a Houston . E' successo stanotte: gli Azzurri di Francisco Cervelli, infatti, hanno ottenuto un risultato destinato a restare nella leggenda del baseball. Non è il primo successo contro gli americani, ma mai erano stati superati gli Stati Uniti con in campo tutti major leaguer e mai a questo livello, al World Baseball Classic .

World Baseball Classic, Italia indimenticabile

«Alle 5.19 italiane dell'11 marzo 2026 è accaduto: segnatevi la data. La ricorderemo a lungo, per un'Italia capace di andare in vantaggio di 8 punti, trascinata dai lanci di Lorenzen e dai fuoricampo di Teel, Antonacci e Caglianone, e di evitare la poderosa rimonta di una nazionale con un lineup fenomenale, chiudendola con Weissert sul monte chiamato a eliminare Henderson e Judge. Comunque andrà il percorso azzurro al Classic - decisiva sarà la partita contro il Messico -, questa serata texana resterà indimenticabile», ha scritto la Fibs dopo il colpo di Houston.