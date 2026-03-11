Corriere dello Sport.it
mercoledì 11 marzo 2026
L'Italia scrive la storia al World Baseball Classic: battuti gli Stati Uniti a Houston

L'Italia scrive la storia al World Baseball Classic: battuti gli Stati Uniti a Houston 

Gli azzurri di Francisco Cervelli mettono sotto gli americani a casa loro con il punteggio di 8-6: tutti i dettagli
L'Italia scrive una della pagine più belle della sua storia battendo per 8-6 gli Stati Uniti a Houston. E' successo stanotte: gli Azzurri di Francisco Cervelli, infatti, hanno ottenuto un risultato destinato a restare nella leggenda del baseball. Non è il primo successo contro gli americani, ma mai erano stati superati gli Stati Uniti con in campo tutti major leaguer e mai a questo livello, al World Baseball Classic

World Baseball Classic, Italia indimenticabile 

«Alle 5.19 italiane dell'11 marzo 2026 è accaduto: segnatevi la data.  La ricorderemo a lungo, per un'Italia capace di andare in vantaggio di 8 punti, trascinata dai lanci di Lorenzen e dai fuoricampo di Teel, Antonacci e Caglianone, e di evitare la poderosa rimonta di una nazionale con un lineup fenomenale, chiudendola con Weissert sul monte chiamato a eliminare Henderson e Judge. Comunque andrà il percorso azzurro al Classic - decisiva sarà la partita contro il Messico -, questa serata texana resterà indimenticabile», ha scritto la Fibs dopo il colpo di Houston. 

La situazione del girone  

Ora la squadra guidata da Francisco Cervelli è prima nel girone, unica a punteggio pieno e deve affrontare il Messico per avere il pass ai quarti di finale del torneo. È stata una vittoria molto sofferta quella contro gli Stati Uniti, con l’Italia che però è stata in vantaggio anche 8-0 ammutolendo il tifo americano, con i 30 mila del Daikin Park in silenzio dopo l'exploit di Caglianone e compagni.

