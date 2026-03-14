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Storica Italia, batte Portorico e vola in semifinale al World Classic© APS

Storica Italia, batte Portorico e vola in semifinale al World Classic

Gli azzurri di Cervelli firmano un'altra impresa dopo i successi contro Usa e Messico nella prima fase
1 min
L'Italia entra nella storia del baseball battendo 8-6 Portorico al Daikin Park di Houston e conquistando un posto nella semifinale del World Baseball Classic, di fatto una sorta di Mondiale di questo sport. Gli azzurri di Francisco Cervelli (al momento imbattuti) firmano un'altra impresa dopo i successi contro Usa e Messico nella prima fase. Gli azzurri sono stati bravi a sventare la rimonta di Portorico da 8-2 a 8-6 chiudendo il conto al nono inning. Merito di Weissert che ha spento la rimonta dei caraibici. Ora l'Italia del baseball dovrà attendere la notte tra lunedì e martedì per una nuova e storica sfida in semifinale con la vincente di Venezuela-Giappone.

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