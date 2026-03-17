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Il sogno dell'Italia del baseball si infrange in semifinale: gli azzurri si arrendono al Venezuela© APS

Il sogno dell'Italia del baseball si infrange in semifinale: gli azzurri si arrendono al Venezuela

Epilogo amaro per la nazionale di Cervelli, sconfitta 4-2 in rimonta e che chiude quarta dopo un grandissimo World Baseball Classic
2 min

Sfuma a un passo dal traguardo il sogno dell'Italia di baseball di giocare la finale del World Baseball Classic. Dopo una cavalcata entusiasmante, la Nazionale guidata da Cervelli si ferma in semifinale, sconfitta 4-2 in rimonta dal Venezuela, d'altro canto sempre vittorioso contro gli azzurri nei precedenti incontri. Beffardo poi il regolamento del torneo, che non prevede la finale per il terzo posto e che relega l'Italia giù da un podio che avrebbe strameritato, sorpassata dalla Repubblica Dominicana per i migliori risultati ottenuti nella fase a gironi, chiudendo quarta come nel Mondiale del '98.

Il rimpianto per il doppio vantaggio sprecato

Eppure la semifinale era iniziata nel migliore dei modi per la squadra di Cervelli, avanti subito per 2-0 grazie ai punti portati a casa da Dezenzo e Caglianone. L'uno-due azzurro sembra annichilire il Venezuela, un momento che però l'Italia non sfrutta, inceppandosi completamente in attacco e dando modo ai sudamericani prima di portarsi in parità e poi di completare la rimonta, chiudendo sul 4-2 e guadagnandosi la qualificazione alle semifinali.

La consapevolezza di aver perso contro una squadra complessivamente superiore, lenisce il rimpianto per una partita che poteva andare meglio e si unisce all'orgoglio per un torneo giocato ad alto livello, con le memorabili vittorie su Stati Uniti e Portorico.

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