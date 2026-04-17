Aldegheri, debutto da sogno in Major League: vittoria allo Yankee Stadium con i suoi Angels

Prima partita dell'anno in Major League e prima vittoria stagionale, per di più in una cornice unica come quello dello Yankee Stadium. È stato un 16 aprile 2026 da ricordare per Samuel Aldegheri . Il lanciatore azzurro, autore di un bel World Baseball Classic e promosso in Grande Lega pochi giorni fa dai suoi Los Angeles Angels , è stato infatti tra i protagonisti del successo della sua squadra sul campo dei New York Yankees per 11-4.

Aldegheri, debutto da sogno allo Yankee Stadium

"Debuttare con una vittoria allo Yankee Stadium è qualcosa di speciale, difficile da descrivere a parole. Parliamo di uno degli stadi più iconici del baseball, la casa dei New York Yankees, dove si respira storia ad ogni inning - ha commentato Aldegheri a FIBS.it pochi minuti dopo il termine della gara -. È solo l'inizio, ma sicuramente è un ricordo speciale e una grande spinta per continuare a lavorare".

In campo con i Los Angeles Angels contro i Bronx Bombers

Entrato nel corso del quarto inning con la sfida a tutti gli effetti in bilico, Aldegheri è rimasto sul monte per 1.2 riprese ottenendo 2 strike out con 2 valide subite tra cui un fuoricampo da un punto di Rice. Il suo contributo ha permesso agli Angels di fermare l'attacco dei Bronx Bombers, che nel terzo inning avevano segnato due volte portandosi in vantaggio. Grazie a questo successo gli Angels hanno raggiunto quota .500 in stagione, con 10 vittorie in 20 partite disputate.