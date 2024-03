FIB e Regione Lombardia sottoscrivono un protocollo d'intesa

Il Presidente della Federazione Italiana Bocce, Marco Giunio De Sanctis, e il Sottosegretario della Regione Lombardia con Delega Sport e Giovani, Lara Magoni, hanno sottoscritto, nel corso di una conferenza stampa in programma alle ore 11 di lunedì 25 marzo 2024, un protocollo d’intesa teso a disciplinare la reciproca collaborazione per realizzare, sul territorio Lombardia, in maniera congiunta, iniziative promozionali di comune interesse. La sottoscrizione dell’intesa segue l’incontro dello scorso 27 febbraio, quando i vertici della FIB incontrarono, a Palazzo Lombardia, il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, il sottosegretario con delega Sport e Giovani della Regione Lombardia, Lara Magoni, e il direttore “Sport e Grandi Eventi Sportivi" in Lombardia, Simone Rasetti. Il protocollo d’intesa è finalizzato alla creazione di sinergie comuni e coordinate per la valorizzazione di iniziative legate al mondo dello sport e delle bocce in particolare promuovendo la cultura sportiva ed altre iniziative per il sostegno dell’invecchiamento attivo. L’obiettivo è quello di una crescita sportiva del territorio lombardo e di miglioramento delle condizioni di salute degli anziani. Secondo quanto previsto dal protocollo, la Regione Lombardia sosterrà manifestazioni sportive e grandi eventi, inseriti nel percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026.