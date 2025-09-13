Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Bocce, Roberto Favre nuovo presidente federale: "Lavorerò per la crescita del movimento"

I delegati lo hanno eletto senza dubbi, con il 71.99% delle preferenze
Bocce, Roberto Favre nuovo presidente federale: "Lavorerò per la crescita del movimento"
1 min
Roberto Favre è stato eletto presidente della Federazione Italiana Bocce, raccogliendo il 71,99% (221 voti) delle preferenze espresse dai delegati aventi diritto al voto (308), arrivati al B&B Hotel di Borgaro Torinese, in provincia di Torino, per l’Assemblea Nazionale straordinaria Elettiva per il rinnovo delle cariche federali centrali per il quadriennio 2025-2028 e l’Assemblea Nazionale straordinaria per le modifiche statutarie. Non sono stati eletti Corrado Tecchi con 60 voti (19,54%) e Giancarlo Gosti con 25 voti (8,14%). “Desidero ringraziare tutte le società e i delegati che oggi mi hanno accordato la loro fiducia. È per me un grande onore assumere la Presidenza della Federazione Italiana Bocce. Si apre una nuova fase che affronteremo con serietà, passione e spirito di servizio. La mia priorità sarà quella di lavorare per la crescita dell’intero movimento, valorizzando tutte le discipline e rafforzando il ruolo sociale e sportivo della nostra Federazione. Sarò il presidente di tutti, con l’impegno costante all’ascolto e al dialogo. Non vedo l’ora di iniziare un percorso comune, con l’obiettivo di rendere la FIB sempre più unita, forte e proiettata al futuro”, ha dichiarato Roberto Favre. Una nuova era sta per iniziare.

