Canoa polinesiana e Sup, Nasiri vince la maratona sul lago Trasimeno

ROMA - Reza cavalca sempre l’onda vincente. Reza Nasiri ha infatti conquistato anche la gara più lunga del calendario agonistico di Sup. Lo scorso weekend, sulle acque adiacenti Passignano sul Trasimeno, l’atleta della Canottieri Eur di Roma ha infatti dominato il lotto dei partenti lungo i 40 km della maratona organizzata da Italian Sup League. Alle sue spalle sono arrivati Francesco Mazzei e, in terza posizione, Paolo Marcheselli. La gara sulla sponda settentrionale del Lago Trasimeno è stata avvincente, con Nasiri che ha provato sin dalla partenza a staccare i diretti avversari, che hanno fatto di tutto per restare sulla sua scia. Alla fine dei 40 km, però, hanno dovuto cedere sotto i potenti colpi di pagaia di Reza. Per l’atleta iraniano che ormai vive da molti anni nella Capitale, si tratta della ciliegina sulla torta di una stagione che gli ha regalato di nuovo il primato assoluto per la categoria 14 di diverse federazioni sportive, dalla Fisw all’Italian Sup League (ha trionfato ad esempio al Wind Festival di Diano Marina in Liguria e al Porto turistico di Ostia). Senza dimenticare che è ormai vincitore di coppa Italia anche per la disciplina dell’outrigger, ossia la canoa polinesiana. Tra l’altro in quest’ultima disciplina Nasiri è stato l’unico atleta europeo a partecipare ai recenti mondiali master che si sono svolti nel nord-est dell’Australia a Sunshine Moloolaba arrivando in 10ª posizione nella categoria V1, davanti ad atleti di casa che conoscevano meglio di lui le correnti e le insidie di quelle acque. Il prossimo e ultimo appuntamento della stagione agonistica per Reza Nasiri sarà ai primi di novembre con la disputa del campionato italiano assoluto di Sup Race per la Fisw a Marina di Andora, in provincia di Savona.