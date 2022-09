Tutto pronto per l'Adigemarathon:si scende in acqua il 16 ottobre

Nel 2019 vinse la Repubblica Ceca

Gli ateleti scenderanno in acqua e si misureranno in distanze di 35 km. L'ultima edizione del 2019vide la vittoria della Repubblica Ceca, con il K2 composto da Mojzisek/Zavrel dell'Usk Praga, che tagliò il traguardo in 2 ore 3 minuti e 3 secondi con appena un secondo di vantaggio sul K2 olimpico senior del Cus Milano dei campioni italiani Under 23 Giulio Bernocchi e Stefano Angrisani.