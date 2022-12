Canoa, al Gran Galà premiati i migliori atleti dell'anno

ROMA - Il Gran Galà della Canoa, svoltosi mercoledì sera nei saloni all’interno dello stadio Olimpico di Roma, è stata una grande festa di tutto il mondo azzurro della pagaia. A cui non sono voluti mancare tutti i massimi vertici delle istituzioni sportive. Il presidente della Federcanoa Luciano Buonfiglio, padrone di casa, era visibilmente emozionato e soddisfatto di avere accanto a se sul palco per premiare i canoisti che si sono distinti quest’anno sulle acque internazionali il ministro dello sport Andrea Abodi, il presidente del Coni Giovanni Malagò, il presidente e a.d. di Sport e Salute Vito Cozzoli e il presidente del Comitato italiano Paralimpico Luca Pancalli. E’ stata anche l’occasione per celebrare i 35 anni dalla nascita della Federazione Italiana Canoa Kayak, quando nell’aprile del 1987 si staccò dalla Federcanottaggio per essere ufficialmente riconosciuta dal CONI. I premi, quali canoisti dell’anno, sono andati per ll settore maschile a Christian Volpi, atleta paralimpico di 22 anni di Livorno, che ha conquistato in KL2 un argento in Coppa del Mondo in Polonia, un quarto posto agli Europei di Monaco e un quinto posto ai Mondiali di Halifax in Canada. Per il settore femminile l’ambito riconoscimento è stato consegnato alla giovanissima Sara del Gratta, 17 anni, sempre di Livorno, che ha sbaragliato la concorrenza ai Mondiali juniores sprint di Szeged in Ungheria, mettendosi al collo quattro medaglie di cui una d’oro in K1 sulla distanza dei 500 metri. Per il tecnico dell’anno, è stato premiato il sardo Andrea Lilliu (allenatore del Circolo Nautico Oristano), componente dello staff della nazionale azzurra. All’evento romano ha partecipato anche un folto gruppo di atleti e atlete con i loro rispettivi tecnici provenienti dalle società sportive di tutta Italia, le vere speranze del futuro agonistico della canoa e che sapranno seguire le orme di tanti campioni del passato, da Josefa Idem ad Antonio Rossi (assenti alla serata per motivi personali). Ma tra i presenti spiccavano altre figure di rilievo che hanno fatto la storia anche recente di questo sport: da Aldo Dezi (83 anni), prima medaglia nella storia della canoa ai Giochi Olimpici di Roma a Daniele Scarpa (58 anni), che ha conquistato due medaglie alle Olimpiadi di Atlanta 1996 in coppia con Antonio Rossi e Beniamino Bonomi, nonché due titoli mondiali nel 1995. E sul palco è salito anche Manfredi Rizza, medaglia d’argento alle ultime Olimpiadi di Tokyo 2020 in K1 sulla distanza dei 200 metri. La grande famiglia della canoa e della pagaia non dimentica quindi il suo passato, guardando al futuro con passione e determinazione per migliorare il suo ruolo nel panorama internazionale. A cominciare dal prossimo 2023, anno decisivo per la qualificazione delle imbarcazioni azzurre alle Olimpiadi di Parigi 2024.