Canoa, ecco “Lascia o raddoppia” sul Lago di Bracciano

ROMA - Sulle rive del lago di Bracciano torna “Lascia o raddoppia”. Non si tratta di una riedizione del fortunato programma televisivo a quiz degli anni 50 condotto da Mike Buongiorno, bensì di una regata a carattere amatoriale in programma domenica mattina, 26 marzo, presso il circolo DragoLago in località Vigna di Valle. Alla seconda edizione della manifestazione sportiva di solidarietà riservata a canoe biposto (OC2 e SS2), sarà possibile partecipare pur senza avere una grande esperienza con la pagaia. Le squadre iscritte alla sfida dovranno decidere se pagaiare per 12 km consecutivi senza mai fermarsi, oppure cedere, a mo’ di staffetta, la propria imbarcazione ad altri componenti dello stesso team. Lo scopo primario dell’evento remiero è a carattere sociale, l’intero ricavato delle iscrizioni alla gara sarà devoluto all’Onlus “Sos Infanzia nel mondo”. Sarà una kermesse canoistica che permetterà a tutti di godere della splendida cornice del lago di Bracciano passando una giornata in famiglia all’aria aperta. Il messaggio dell’Associazione che organizza l’evento è infatti di “considerare lo sport come un’occasione per divertirsi e per condividere lo spirito di solidarietà e fraternità, dove la competizione è sinonimo di condivisione”. Ci si può iscrivere on-line al seguente indirizzo: lefassociazioneaps@gmail.com, oppure telefonando ai numeri 338/2704134 o al 392/0200963. L’appuntamento per tutti è comunque domenica mattina alle 10 al circolo Dragolago, Lungolago delle Muse, 11, Anguillara Sabazia.