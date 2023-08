Mondiali di canoa velocità, trionfa Il "C2" azzurro

ROMA - Splendida vittoria dell'equipaggio azzurro composto da Nicolae Craciun e Daniele Santini ai Campionati del Mondo in corso in Germania, sulle acque del bacino di Duisrburg, validi anche come qualificazione per i Giochi di Parigi 2024. I due canoisti hanno conquistato la medaglia d'oro nella specialità della canadese biposto (C2) sulla distanza dei 1.000 metri. Questo è il risultato più importante della canoa canadese azzurra dopo l’argento olimpico di Aldo Dezi e Francesco Lamacchia alle Olimpiadi di Roma 60’. A salire sul gradino più alto del podio è la coppia delle Fiamme Oro, dopo aver dominato la gara dall’inizio alla fine. Gli azzurri vanno in testa sin dalla partenza, scandendo il ritmo di gara e chiudendo con il tempo di 3.34.565. Battuta la Germania di Moritz Adam e Nico Pickert, d’argento in 3.35.296, mentre il bronzo va alla Romania di Ilie Sprincean ed Oleg Nuta (3.36.490.) «Non potevamo accettare un risultato diverso dal primo posto e lo abbiamo portato a casa con i denti», ha affermato Craciun. «Vincere contro la Germania in casa loro non è cosa da poco e siamo contenti di aver centrato l’obiettivo», ha aggiunto Santini che ha dedicato la vittoria alla neonata figlia Caterina.