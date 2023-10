Canoa, il ministro Abodi all'Eur ai tricolori di Sup

ROMA - Non si vedeva da tempo un ministro dello sport venire a guardare le competizioni di canoa. E’ successo ieri al laghetto dell’Eur di Roma, palcoscenico naturale immerso in un’oasi di verde, che ha ospitato i campionati italiani di Sup Short distance e Technical race, organizzati dalla Federcanoa. Il ministro dello Sport e dei Giovani Andrea Abodi, accompagnato dal presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak Luciano Buonfiglio, non è voluto mancare all’appuntamento nazionale di una disciplina come il Sup (Stand Up Paddle) in continua crescita presso i circoli remieri italiani, tanto al Nord quanto al Sud. L’organizzazione della manifestazione, messa in opera dal consigliere federale Alessio Cannizzo con la società ospitante Canoa Club Roma Eur, è stata impeccabile anche nella tempistica: infatti l’arrivo del massimo esponente politico dello sport italiano allo chalet del lago è coinciso con la partenza dell’ultima sfida in programma. Grazie anche alla direzione di gara, affidata al consigliere del Comitato Regionale Fick Lazio Sabrina Rossi, con la collaborazione di Massimo Fabbri, revisore dei Conti della Federcanoa nonché dirigente della Canottieri Aniene. La gara più appassionante è stata senza dubbio la finale senior maschile, dove ha avuto la meglio Vincenzo Manobianco del Sup Academy Taranto, unico atleta a scendere sotto il minuto (59’’8). Al secondo posto Daniele Gennari del Delta Sup (1.03’’) e al terzo gradino del podio Giuseppe Santo Barile (Sup Academy Taranto). Tra i master, il canoista italo-iraniano Reza Nasiri, che giocava tra l’altro in casa, ha vinto il titolo sia nella Short che nella Technical race davanti ad Angelo De Gregorio (Sup Academy Taranto), facendo così en-plein dato che aveva conquistato il giorno prima ad Ostia il tricolore anche nella long-distance sul percorso di 10 chilometri.