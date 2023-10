Canoa e Sup, a Bracciano vanno insieme

ROMA (f.d.) - Sabato 15 ottobre sulle sponde del lago di Bracciano e sotto l’ombra del Castello Odescalchi, il Centro Vela Bracciano organizza una manifestazione promozionale di canoa sotto la bandiera della Federazione Italiana Canoa Kayak. Sarà probabilmente una prima assoluta, in quanto i partecipanti saranno chiamati a una doppia prova, prima su di un kayak e poi su una tavola di Sup. Questa inedita combinata kayak-sup con due giri di boa consecutivi ha richiamato numerosi canoisti e amanti del Sup, che si contenderanno svariati premi messi in palio dagli organizzatori, tra cui anche un kayak da mare. E’ prevista la partecipazione di diversi atleti di elevato spessore tecnico, come il campione pavese Manfredi Rizza, medaglia d’argento in K1 sui 200 metri ai Giochi Olimpici di Tokyo. Tutto il materiale nautico necessario (sup, kayak e pagaie comprese), sarà messo a disposizione dal Centro Vela Bracciano che offrirà poi un gustoso pasta-party per tutti gli atleti iscritti e i famigliari al seguito.