Canoa, il presidente della FICK Buonfiglio insignito del "Collare d'oro" del CONI

ROMA - Il presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak, Luciano Buonfiglio, è stato insignito del Collare d’oro del CONI, la più alta onorificenza in ambito sportivo. Sul palco il Presidente del CONI Giovanni Malagò, il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli, il Segretario Generale del CONI, Carlo Mornati e la Presidente della Commissione Benemerenze CONI, Alessandra Sensini che hanno consegnato la massima onorificenza dello sport italiano agli atleti, dirigenti sportivi, società sportive e tecnici che hanno dato lustro allo sport italiano. «Ringrazio il presidente Malagò per questo riconoscimento ad una carriera spesa per lo sport e la canoa in particolare - ha detto dal palco delle premiazioni il Presidente Buonfiglio - mi sarebbe piaciuto riceverlo come atleta perchè l’energia che ti danno questi ragazzi non ha eguali. Un riconoscimento che voglio condividere con tutti i presidenti federali perché so benissimo quanto impegno e quanta energia servono per guidare una federazione e per far sì che i nostri atleti siano protagonisti in tutto il mondo. Lo dedico anche alla mia famiglia, alla quale anche oggi sottraggo molto tempo e ovviamente a tutti i canoisti italiani». Nella categoria delle “personalità” oltre al presidente della FICK, già membro della Giunta Nazionale del CONI e vice presidente dell'International Canoe Federation, sono stati insigniti Angelo Cito, Antonio Dal Monte, Mario Scarzella e Massimo Zanetti.