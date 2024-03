Canoa, festa delle pagaie sul Tevere

ROMA - Esattamente dopo una settimana il campionato italiano di fondo di Sabaudia, sì è svolto presso il Circolo Canottieri Aniene il campionato regionale sulle distanze dei 5.000 metri e dei 2.000 metri per le categorie giovanili degli allievi, cadetti e atleti della paracanoa. Presenti praticamente quasi tutte le società del Lazio, da quelle provenienti da Sabaudia (sede nautica in particolare dei gruppi sportivi della Marina Militare, della Polizia e della Guardia di Finanza) ad altre giunte dal lago Albano (Circolo Kayak Castel Gandolfo e Aisa sport). Al via canoisti anche delle società di Ostia (Lega Navale) e di Anguillara (Dragolago). Grande presenza ovviamente dei giovani atleti delle società remiere romane, a cominciare dalla Canottieri Aniene, padrone di casa, Circolo remiero Tevere Remo, Tirrenia Todaro e Canottieri Eur. Al vincitore della regata riservata ai K1 junior è stato inoltre assegnato il 3° trofeo Memorial Eugenio Fabbri, arbitro internazionale e storico socio del Circolo gialloceleste, ricordato dai "decani" Ernesto Meloni e Gino Marcelli.