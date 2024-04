Canoa velocità, sfide decisive all'Idroscalo

ROMA - E’ questo sicuramente un weekend primaverile pieno di attese e dai risvolti decisivi per la canoa di velocità. Sabato 6 e domenica 7 l’Idroscalo di Milano ospita infatti le gare internazionali maschili e femminili Senior e Paracanoa. A dir la verità a noi interessano particolarmente le regate di selezione tra gli equipaggi federali, che dovranno sancire chi potrà scendere in acqua l’8 e il 9 maggio a Szeged, in Ungheria, a giocarsi l’ultima carta per la conquista dei pass dell’ICF (International Canoe Federation) ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi. Il direttore tecnico federale Oreste Perri, dopo un intero inverno trascorso in ritiro collegiale con tutta la squadra azzurra di canoa, schiererà gli atleti che si sono distinti in questo periodo di preparazione. Nel K1 maschile tra gli altri saranno in lizza sulla distanza dei 1.000 metri Samuele Burgo e Andrea Schera del Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle di Sabaudia, accanto a Giulio Bernocchi del Circolo Canottieri Aniene. Si preannuncia un'accesissima battaglia all’ultimo colpo di pagaia nel kayak biposto maschile sui 500 metri: saranno ben quattro i K2 federali alla partenza: Rizza-Freschi (equipaggio misto Aereonautica e Canottieri Aniene), Cinti-Gnecchi (Gruppo Sportivo dei Carabinieri), Simone Bernocchi-Borgotti (Canottieri Aniene) e Lanciotti-Penato (Gruppo Sportivo Fiamme Gialle di Sabaudia). Soltanto un equipaggio tra questi potrà cercare di strappare l'unico pass olimpico rimasto nelle gare previste a maggio in Ungheria. La sfida tra i K2 azzurri appare apertissima. Nelle stesse giornate milanesi si svolgeranno anche le gare nazionali riservate alle categorie Junior e Ragazzi, sia maschili che femminili. Si preannuncia una larga e qualificata partecipazione delle società canoistiche provenienti dall’intera Penisola isole comprese, anche perché sono le prime gare sui 500 e 1.000 metri dopo quelle di fondo (5.000 metri) già disputate a marzo, con il gran finale dei Campionati italiani di fondo sul lago di Paola a Sabaudia.