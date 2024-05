Canoa, all'IC Bracciano la fase regionale delle "CSS"

ROMA - Anche per quest'anno sarà l'Istituto Comprensivo di Bracciano, qualificandosi al primo posto sia con la squadra maschile che femminile, a rappresentare la regione Lazio alla fase nazionale delle Competizioni Sportive Scolastiche (CSS) per la disciplina della canoa in programma al Centro Nazionale di preparazione olimpica di Castel Gandolfo in ottobre. Il Circolo Canottieri Aniene ha ospitato le regate per la fase regionale organizzata dal CR Lazio delle FICK sotto la supervisione di Sabrina Rossi. Le scuole partecipanti oltre all'IC di Bracciano sono state il “Papa Wojtyla” e il “Boccioni”, entrambe di Roma. I ragazzi scesi in acqua sono stati circa una sessantina seguiti dai rispettivi tecnici: Carlo Agoletto per il C.C. Aniene, Danio Muzzi per il Circolo Canottieri Tevere Remo e Lucio Malgeri per il DragoLago di Anguillara Sabazia. I ragazzi hanno gareggiato sulle acque del Tevere a bordo di una canoa prima singolarmente e poi con la staffetta composta da 4 elementi per squadra. Tutti i ragazzi a conclusione delle regate hanno fatto degna cornice alla cerimonia di premiazione svoltasi negli accoglienti locali messi a disposizione dalla Canottieri Aniene.