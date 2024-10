Canoa, a Castel Gandolfo la fase finale delle competizioni scolastiche

ROMA (f.d.) - Si è svolta sulle acque del lago Albano presso il Centro Federale di Castel Gandolfo la fase nazionale delle gare di canoa per le Competizioni Sportive Scolastiche organizzata dal Comitato Regionale Lazio della FICK con la consigliera Sabrina Rossi in prima fila: erano presenti sette istituti scolastici provenienti da diverse regioni che malgrado le onde si sono dati battaglia in un clima però di festa per tutti i ragazzi coinvolti. Il numero degli istituti che hanno partecipato alla fase regionale è stato notevole. Si sono qualificati poi alla fase nazionale gli IC di: Cremona, Cabras, Positano, Taormina, Bracciano, Torino e Viareggio. A livello maschile il primo istituto classificato è stato l’IC di Taormina davanti a quello di Positano. Il Lazio per la seconda volta consecutiva è stato rappresentato dall’Istituto Comprensivo di Bracciano, che si è classificato al terzo posto nel K1 (singolo maschile), quarto nella staffetta maschile e quinto nella staffetta femminile.