Canoa, a Ostia tra le onde con l'Ocean racing

ROMA - Tanti ragazzi e ragazze muniti del salvagente obbligatorio hanno sfidato sabato scorso le insidiose onde del mare di Ostia davanti agli occhi di genitori entusiasti, forse anche un po’ preoccupati per i loro pargoli malgrado non lo abbiano dato a vedere. La gara nazionale di Ocean Racing downwind per le categorie SS1, OC1, SS2 e OC2 organizzata dal Comitato FICK Lazio e Lega Navale Italiana Sezione Lido di Ostia, con la partecipazione di circa 100 atleti e atlete, è stata un successo anche grazie ai raggi di sole che hanno allietato l’attesa dell’arrivo dei canoisti dopo i 19 chilometri del percorso. Nella categoria Seniores maschile SS1 ha vinto Giovanni Saperdi della Shock Wave Sports (1h 08’46’’), davanti a Cristiano Creo del Tulku Canoa Roma (1 h, 17’,00) e a Jacopo Pulcini (1h 24’40). I più giovani (Allievi-e A/B e Cadetti-e A/B) hanno invece affrontato il tratto di mare di 500 metri di fronte la sede della LNI di Ostia con un solo giro di boa. Gli arrivi alla garibaldina e la corsa a perdifiato sulla battigia con la pagaia in mano fino alla linea del traguardo sono stati al cardiopalmo. Sul podio sono saliti atleti di diverse società del Lazio (Canottieri Aniene, Fiamme Oro, Canottieri Tirrenia Todaro, LNI di Ostia, Canottieri Eur) e di altre regioni soprattutto del sud-centro Italia (LNI San Benedetto del Tronto, Circolo Ilva di Bagnoli, Circolo Nautico Posillipo, Circolo Nautico Teocle, Canoa Club Comacchio, Dragon Team Reggio Calabria), premiati dal presidente uscente del Comitato Regionale FICK Augusto Filzi fresco di nomina a responsabile delle diverse attività svolte al Centro Nazionale di preparazione Olimpica di Castel Gandolfo da parte del nuovo Consiglio Federale che si è appena insidiato. L’organizzazione e la direzione di gara è stata curata da Sabrina Rossi sempre del Comitato Regionale FICK. Da ricordare infine il fondamentale servizio di soccorso in acqua da parte della LNI di Ostia anche con la collaborazione della Polizia di Stato grazie all’interessamento del neo consigliere federale (in rappresentanza degli atleti) Alessio Cannizzo.