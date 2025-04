Sup, Nasiri brilla di nuovo sulle acque italiane

ROMA - Si è alzato il sipario della stagione agonistica del Sup (Stand Up Paddle). Infatti si sono già disputate due prove del Campionato Italiano sotto l'egida della FISSW (Federazione Italiana Surfing Sci Nautico e Wakeboard). La prima tappa è stata organizzata sulle acque romane di Ostia, ospiti della Lega Navale Italiana, nell'arco di due intense giornate di gare (29/30 marzo), sabato “sprint race” e il giorno seguente la prova di “technical race” (si parte dalla spiaggia, si percorrono tre giri, ogni volta con 8 giri di boe, con l’arrivo direttamente sul bagnasciuga suonando la campanella con la pagaia in mano). Il successo è andato all’atleta iraniano, ma romano di adozione, Reza Nasiri tesserato ora per la società sarda "Istedda Mare" di Cagliari. Resa Nasiri ha concesso subito dopo il bis, aggiudicandosi anche le regate della seconda tappa del Campionato italiano che si sono disputate a Cecina il 19 e 20 aprile (sia sprint che long distance race). La terza tappa del calendario di gare è in programma i prossimi 3 e 4 maggio sulla spiaggia delle Isole delle Femmine in Sicilia, per poi rientrare in Continente il 17 e 18 maggio sulle acque laziali di Bracciano. Come si può osservare il calendario predisposto dalla FISSW per il 2025 è ricco di appuntamenti agonistici per i numerosi amanti della pagaia e della tavola da surf. Ad aprile inoltre si è svolto anche una interessante manifestazione internazionale, la “Spring Sup Race”, sul lago delle Nazioni a Comacchio e nell’Oasi di Vigarano Pieve (dal 3 al 6 aprile) che ha visto la partecipazione di oltre 400 atleti in rappresentanza di ben 27 paesi. A cornice dell'evento si è disputata anche una suggestiva e spettacolare gara a cronometro nel centro storico di Ferrara, la “Tempo Sup”: addirittura nel fossato del Castello Estense (3 aprile), che ha dato così modo ai ferraresi di vedere da vicino, praticamente da dentro città, questa disciplina sportiva che si sta affermando nei circoli nautici lungo tutta la Penisola. Gli atleti stanno ora intensificando gli allenamenti con l’approssimarsi dei mesi estivi. L’ambizioso obiettivo di centrare l’en plein nell’arco dell'intera stagione agonistica non appare, per il plurititolato Reza Nasiri, certo dei più agevoli. Ad ogni modo Nasiri si dice convinto di farcela. Staremo a vedere...

