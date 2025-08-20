Canoa, al via i mondiali e l’Italia sogna ancora in grande con Tacchini-Casadei

L’attesa è finita. Sono cominciati questa mattina, dopo la cerimonia inaugurale di ieri pomeriggio, i mondiali di canoa che si svolgeranno fino al 24 agosto. Circa 1400 atleti provenienti da 75 nazioni differenti, per 36 titoli totali in palio. Ventiquattro, infatti, saranno quelli iridati nella canoa sprint e 12 allori per la paracanoa. Per la formazione italiana, guidata dal direttore tecnico Paolo Tommasini, l’equipaggio più rappresentativo è quello compost