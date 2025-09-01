Canoa, che show di pagaie agli Assoluti di Milano

ROMA - Sulle tribune dell’Idroscalo di Milano non è ancora svanita l’eco della spettacolare kermesse dei Mondiali di canoa velocità, che sullo specchio d’acqua incastonato nel verde del parco sono tornati a darsi battaglia kayak e canadesi per l’assegnazione dei titoli italiani Assoluti e Master di canoa velocità e paracanoa, in concomitanza con la gara nazionale per la categoria Ragazzi. Così nell’ultimo weekend di agosto, tra piogge improvvise e squarci di luce abbagliante, sono di nuovo scesi in acqua i migliori atleti della pagaia azzurra sulle distanze dei 1.000, 500 e 200 metri. Sul percorso più lungo venerdì nel K1 maschile ha prevalso Andrea Schera (3’31.94) davanti ai compagni di squadra delle Fiamme Gialle di Sabaudia Giovanni Francesco Penato e Federico Zanutta. Nel K1 femminile l’oro è andato a Lucrezia Zironi delle Fiamme Azzurre (4’23.56), che ha preceduto Giorgia Lacalamita della Marina Militare e Irene Burgo delle Fiamme Oro. Podio tutto Fiamme Oro nel C1 maschile: Carlo Tacchini (3’59.33) ha tagliato il traguardo davanti a Samuele Veglianti e Dawid Szela facendo felice il loro responsabile tecnico per il settore della canadese Alessandro Ventriglia. Gli atleti delle Fiamme Oro hanno poi concesso il bis cogliendo il primo (Tacchini e Mattia Alfonsi in 4’08.13) e secondo posto (Dawid e Kristian Szymon Szela) nella canadese biposto (C2), bronzo all’equipaggio del Canoa San Giorgio di Venturelli e Cazzola. Nel K2 maschile altro squillo gialloverde del Gruppo Sportivo della Guardia di Finanza: titolo a Federico Zanutta e Luca Micotti (3’32.01) davanti a Fabiano Palliola e Riccardo Baldan (Aeronautica Militare) e a Luca Bonanno e Damiano Chenet (Canoa San Giorgio). In campo femminile, la maglia tricolore è stata indossata dal K2 delle Fiamme Azzurre composto da Giada Rossetti e Meshua Marigo (3’45.37), seconda piazza per il duo della Marina Militare Lacalamita-Fantini e bronzo alla coppia Bentivoglio-Ricchiero sempre delle Fiamme Azzurre. Nella barca ammiraglia del K4 trionfano i finanzieri Burgo, Volo, Micotti e Spadacini (3’20.31), che battono gli equipaggi del San Giorgio e della Canottieri Aniene. Sabato si sono svolte le regate dei 500 metri. Nel K1 femminile Lucrezia Zironi (Fiamme Azzurre) ha fatto il bis (1’52.38) precedendo Agata Fantini (Marina Militare) e Meshua Marigo. Al maschile titolo italiano assegnato a Manfredi Rizza (Aeronautica Militare, 1’38.21) davanti ad Andrea Domenico Di Liberto (Fiamme Azzurre, 1’38.22) e Giacomo Cinti (Carabinieri, 1’38.66). Podio tutto al femminile della Padova Canoa nella specialità della canadese C1: vince Elena Voltan (2’14.62) davanti ad Angela Voltan e Francesca Farinazzo. Al maschile solito dominio delle Fiamme Oro di Sabaudia: oro a Nicolae Craciun, argento Dawid Szela e bronzo a Riccardo Caporuscio. Nel K2 femminile titolo a Meshua Marigo e Giada Rossetti (Fiamme Azzurre, 1’47.66), argento per Margherita Valerosi e Alyssa Marchetto (Fiamme Gialle), bronzo per Erika Ballarin e Sara Vesentini (Kayak Cremona). Le Fiamme Gialle si ripetono nel K2 maschile con Francesco Lanciotti e Nicolò Volo in 1’31.25 seguiti dai compagni Federico Zanutta e Achille Spadacini in 1’31.0 e dalla barca dell’Aereonautica Militare formata da Fabiano Palliola e Riccardo Baldan. Nel C2 femminile predominio delle pagaie venete di Angela ed Elena Voltan (Padova Canoa), mentre al maschile solito spartito dettato dalle Fiamme Oro: oro a Tacchini-Alfonsi, davanti al duo di Dawid e Kristian Szymon Szela e bronzo a Veglianti-Roscioli. Nel K4 femminile trionfa il quartetto delle Fiamme Azzurre (Zironi-Cicali-Rossetti-Marigo in 1’36.32) seguite dall’altro equipaggio della Polizia Penitenziaria (Bentivoglio-Daldoss-Genzo-Ricchiero) e al K4 cremonese (Ballarin-De Battisti-Vesentini-Vianello). In campo maschile maglie tricolori alle Fiamme Gialle (Zanutta-Lanciotti-Volo-Penato), seconda piazza alla Canottieri Aniene (Bazzano-Freschi-Mucelli-Bernocchi) e terzo posto al Canoa San Giorgio (Bonanno-Franco-Favero-Soardo). Domenica terzo e ultimo giorno di gare sui 200 metri. Nel K1 femminile si impone Irene Ballan (Fiamme Oro) davanti a Lucrezia Zironi e Agata Fantini. Al maschile l’argento mondiale Domenico Di Liberto si conferma al vertice della specialità, superando di pochi centesimi Riccardo Baldan (Aeronautica Militare) e Achille Spadacini (Fiamme Gialle). Nella canadese femminile altri titoli per gli equipaggi del Padova Canoa: Elena Voltan (C1) e insieme alla sorella Angela (C2). Nel C1 maschile solito podio targato Fiamme Oro con Mattia Alfonsi, Nicolae Craciun e Dawid Szela.Nel K2 femminile titolo a Francesca Genzo e Giulia Bentivoglio, nel K2 maschile vince il duo dell’Aeronautica Militare Manfredi Rizza-Flavio Spurio. Nel K4 trionfo dei due equipaggi femminili delle Fiamme Azzurre, mentre nel K4 maschile altro titolo per le Fiamme Gialle. Al termine del weekend milanese di regate abbiamo chiesto di tracciare un bilancio a Maurizio Carollo, alla guida del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro di Sabaudia, sodalizio militare che vanta attualmente i migliori canoisti italiani nella specialità della canadese sia maschile che femminile. «Sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti dalle Fiamme Oro in questa manifestazione e durante l’intera stagione. Nonostante alcune assenze significative - precisa il dirigente delle Fiamme Oro - abbiamo conquistato diversi titoli e piazzamenti importanti sia nella canadese che nel kayak. A dimostrazione che i nostri ragazzi non hanno abbassato la guardia dopo i Campionati del Mondo. Grazie all’alto livello di preparazione di atleti e tecnici, il nostro sistema continua a dare frutti anche a livello internazionale. Il nostro obiettivo - conclude Carollo - rimane sempre il sogno olimpico. Grazie al sostegno della Polizia di Stato e della Federazione Canoa, sono convinto che questi nostri ragazzi abbiano tutte le carte in regola per realizzarlo». Infine nella Paracanoa gli atleti azzurri, freschi di partecipazione ai Mondiali, hanno fatto come prevedibile incetta di maglie tricolori. Titoli assoluti a: Christian Volpi, medaglia d’argento una settimana fa ai Mondiali sui 200 metri (GS Paralimpico Difesa) nella categoria KL2, Alessio Bedin (The Core Sabaudia) nella VL1, Marius Bogdan Ciustea (Canottieri Aniene) nella VL2, Giuseppe Cotticelli (LNI Castellammare di Stabia) nel KL1, Mirko Nicoli (Idroscalo Club) nel VL3, Cristian Piazza (Idroscalo Club) nel KL3. Al femminile tra gli altri titolo italiano a Viktoria Pistis Shablova (LNI Cagliari) nel VL1. Ora dalle acque milanesi si passa alla sala del Foro Italico di Roma, dove il prossimo 13 settembre è prevista l'Assemblea Nazionale straordinaria per eleggere il nuovo presidente federale della FICK all'indomani delle dimissioni di Luciano Buonfiglio, diventato nel frattempo numero uno del CONI. Unico candidato alla poltrona di presidente l'ex olimpionico Antonio Rossi, mentre per i posti di consiglieri federali sono in lizza un nutrito gruppo di dirigenti societari ed ex atleti di valore come il veneziano Daniele Scarpa. Non solo, in rappresentanza degli atleti, ci sono campioni ancora in auge come Carlo Tacchini ed Irene Burgo.