Il Festival delle Pagaie Rosa sulle barche di dragon boat  

ROMA - Il lago Albano si tingerà tutto di rosa questo weekend. Sullo specchio d’acqua dai riflessi cangianti dal verde all’azzurro (anche se il livello dell’acqua purtroppo si sta sempre più abbassando a vista d’occhio) sabato e domenica si terranno due eventi molto importanti e significativi per lanciare un messaggio di positività e di energia vitale a tutte le donne che hanno affrontato la diagnosi di un tumore al seno e che hanno scelto nello sport del dragon boat la loro strada di rinascita psico-fisica. Su iniziativa dell’associazione Onlus "Pagaie Rosa", in stretta collaborazione con il circolo AISA Sport e sotto l’egida della FICK, più di 250 donne operate risponderanno da tutta Italia per partecipare alla seconda edizione del Pink Butterfly Dragon Boat Festival, e poi ai Campionati italiani organizzati dalla Federcanoa presso il centro di preparazione olimpica di Castel Gandolfo sulle distanze di 200 e 500 metri. Saranno quindi due giornate di festa, allegria, di tanti sorrisi ma anche di impegno, riscatto, coraggio e dignità per tutte le donne, per vivere una vita piena e per portare un messaggio di speranza a tutte coloro che stanno percorrendo oggi le tortuose e dolorose vie della malattia. Medici e amici, quali Annalisa Minetti che sarà la madrina della manifestazione, saranno al fianco delle Pagaie Rosa guidate dalla presidente Mariagrazia Punzo, che da oltre 20 anni supportano le donne operate al seno, sempre presenti ed attive negli ambiti istituzionali per la cura e la prevenzione delle malattie oncologiche.