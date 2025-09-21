Pink Butterfly Dragon Boat Festival, il presidente Antonio Rossi beato tra le donne in rosa

ROMA - Un weekend baciato dal sole settembrino che ha illuminato le acque del lago Albano che hanno fatto degna cornice naturale al Pink Butterfly Dragon Boat Festival e alle prove del Campionato italiano per le categorie Standard e Small sui 200 e 500 metri. Il Centro Federale della FICK di Castel Gandolfo è stato pacificamente invaso dalle formazioni femminili “in rosa” provenienti dall’intera Penisola che si sono date battaglia a colpi di pagaia. L’evento ha visto la partecipazione di nove squadre appartenenti alle categorie BCS (Breast Cancer Survivors) e Supporter, confermandosi come uno dei momenti più significativi del calendario federale per la sua capacità di unire sport, inclusione e solidarietà verso le donne che hanno affrontato una diagnosi di cancro al seno. Un inno alla vita, un messaggio universale di speranza per rafforzare il percorso dopo la malattia, declinando lo sport nel suo fondamentale ruolo sociale: è il principale valore di questa particolare kermesse remiera organizzata dalla ASD AISA Sport in collaborazione con Pagaie Rosa Dragon Boat Onlus (con la direzione di Mariagrazia Punzo) sotto l’egida del Comitato Regionale Lazio FICK (con in prima fila la presidente Sabrina Rossi che ha fornito un valido sostegno alla riuscita dell’evento sportivo) e della stessa Federcanoa. Non a caso il neo presidente FICK Antonio Rossi, ex campione olimpico di canoa, non è voluto mancare all’appuntamento immergendosi in questa marea rosa che lo ha amichevolmente travolto al termine delle gare. Dando uno sguardo alle regate, le protagoniste assolute sono state le Pink Butterfly di Roma, che si sono imposte con autorità in tutte le principali finali. Nella gara standard boat 500 hanno conquistato il titolo in 2’33”20, precedendo le Aquile Rosa di Palermo, seconde con 2’49”30, e le Sirene Partenopee di Napoli, terze con 2’53”60. Ancora vittoriose le romane nella small boat 500, chiusa in 2’42”10 davanti a Zanzarosa Ticino (2’48”70) e Florence Dragon Lady (2’50”80). Nei 200 metri standard boat hanno confermato la propria superiorità fermando il cronometro a 59”80, tempo che è valso l’oro davanti a Sirene Partenopee (1’05”00) e Aquile Rosa (1’06”00). Infine, anche nello small boat 200 le Pink Butterfly hanno tagliato per prime il traguardo, chiudendo in 59”40.