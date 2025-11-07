G.S. Fiamme Oro, caserma intitolata a Francesco La Macchia

ROMA - Francesco La Macchia (per gli amici Franco) è passato alla storia per aver vinto la prima medaglia azzurra della canoa alle Olimpiadi, per meglio dire su una canadese biposto (C2) insieme ad Aldo Dezi sulla distanza dei 1.000 metri in un lontano pomeriggio di agosto sul lago di Castel Gandolfo in occasione dei Giochi Olimpici di Roma ’60. La coppia affiatata vinse una splendida medaglia d’argento dietro all’equipaggio russo, ancora più bella perché inaspettata, che diede il via allo sviluppo di questa disciplina anche in Italia. Siciliano di Tonnarella, nel messinese, dove era nato il 9 ottobre 1938, Francesco La Macchia si è spento poi a Sabaudia il 31 luglio 2017. Nel frattempo si era arruolato e aveva indossato la divisa del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro di Sabaudia diventando Sovrintendente principale. Dopo ben 65 anni, la Polizia di Stato lo ha voluto onorare intitolandogli con una targa la rinnovata sede remiera del G.S. Fiamme Oro a Sabaudia alla presenza del Vice Capo della Polizia e Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Carmine Belfiore, del Questore di Latina Fausto Vinci, del Sindaco di Sabaudia, oltre ad altre autorità civili e militari, ai familiari dell’atleta e tecnico di riferimento del settore canoa. Erano presenti anche tanti atleti della sezione canoa delle Fiamme Oro, a cominciare da Carlo Tacchini, vice campione olimpico in C2 insieme a Gabriele Casasei a Parigi 2024, e ad altri azzurri come la campionessa Irene Burgo.