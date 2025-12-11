Coppa di Natale: alleanza tra remo e pagaia

ROMA - Tutto è pronto sul lago di Paola a Sabaudia: il bacino lacustre sabato ospiterà la tradizionale kermesse remiera denominata “Coppa di Natale”. L’inedita novità di quest’anno è una ritrovata alleanza e simbiosi tra remo e pagaia: infatti scenderanno in acqua e si alterneranno sulla linea di partenza gli atleti a bordo di imbarcazioni di canottaggio e di kayak. I due Comitati Regionali della Federazione Italiana Canottaggio (Fic) e della Federazione Italiana Canoa Kayak (Fick) infatti hanno deciso di celebrare insieme, in acqua, le prossime festività natalizie. Alle regate nelle diverse categorie sono iscritte quindi sia barche di canottaggio che di canoa, compresi i master: le prime lungo il percorso di 500 metri, rispetto agli usuali 2.000 metri. I kayak, invece, saranno impegnati sulla distanza più breve di 200 metri. Questa particolare e inconsueta alleanza tra remo e pagaia, ormai da diversi lustri discipline rappresentate da federazioni nazionali distinte e indipendenti, in realtà non è un’assoluta novità: per molti lustri dal secondo dopoguerra fino agli anni ’70 hanno coabitato sotto lo stesso “tetto” della Federcanottaggio. Abbiamo chiesto lumi a chi ha organizzato tale manifestazione, in particolare ai due presidenti dei Comitati Regionali delle rispettive federazioni sportive, Annamaria Cacciotti della FIC e Sabrina Rossi della FICK. A tale riguardo, un’altra piacevole coincidenza è che sulle due poltrone federali del Lazio ci siano per la prima volta due presidenti donna. «Siamo entrambe delle vere sportive e, per tale circostanza, abbiamo ritenuto un’iniziativa lodevole unire per così dire le forze, anche per dimezzare i costi per l’organizzazione dell’evento - ci spiega Sabrina Rossi -. «Il lago di Sabaudia è uno specchio d’acqua utilizzato da diverse società sportive di entrambe le Federazioni ed è un usuale campo di regate e campionati italiani. Quindi ci è sembrato logico trovare tale soluzione per venire incontro alle diverse esigenze. D’altronde remo e pagaia hanno in comune non solo l’acqua ma anche e soprattutto la fatica…». Le gare di canoa hanno inoltre un aspetto tecnico molto particolare: infatti gli equipaggi delle barche multiple (K2 e K4) saranno composti da atleti di diverse società del Lazio estratti a sorte, in maniera tale da rendere le gare più avvincenti e coinvolgenti, sempre nel segno dell’amicizia e della sportività sotto l'albero, pardon, nell'acqua fredda.