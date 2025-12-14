Canoa e canottaggio, un sabato di festa a Sabaudia

ROMA - Un sabato italiano, cantava Sergio Caputo nel 1983. Ma quello che si è svolto sul Lago di Paola non è stato un sabato qualunque, come recitava il bravo cantautore. Dopo tanti anni infatti si sono incrociati di nuovo in acqua remo e pagaia, nel segno del medesimo amore per l’acqua e per lo spirito sportivo che contraddistingue queste due discipline sportive. Oltre 300 tra canoisti e canottieri del Lazio, in gran parte giovanissimi, hanno voluto celebrare le prossime feste gareggiando insieme sulle cristalline acque sotto il Monte Circeo. E’ stata una festa, i risultati agonistici almeno per questa volta sono passati in secondo piano. I tiepidi raggi del sole hanno allietato i tanti genitori e amici presenti alle gare e alle successive premiazioni presso il circolo remiero "The Core" di Sabaudia. Nel pomeriggio poi c’è stato un altro evento presso la sala consigliare del Comune di Sabaudia, con la premiazione da parte del presidente del CR Lazio Sabrina Rossi e dei componenti del Comitato Regionale Lazio della FICK (Federcanoa), degli Atleti della Nazionale di canoa, della “Maglia azzurra” e dei “migliori talenti del territorio 2025”. Alla cerimonia hanno preso parte anche il sindaco di Sabaudia, Alberto Mosca, e il delegato allo sport Mazzali. Hanno presenziato alla manifestazione Maurizio Carollo, consigliere nazionale della FICK in rappresentanza del presidente Antonio Rossi, il vice-campione olimpico Carlo Tacchini del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro di Sabaudia e il tecnico federale della Nazionale azzurra Stefano Grillo. Tra i presenti molti dirigenti delle istituzioni civili e militari che operano sul territorio pontino: Ten. Colonnello Armando Pilati, in rappresentanza del Direttore Centro di Eccellenza Antidrone Col. Giovanni Chessari; Col. Cristina Avanzo, Comandante Centro di Eccellenza per la Tutela ambientale; Ten. Colonnello Katia Ferri, Comando Unità per la Tutela forestale, ambientale e agroalimentare, Coordinamento territoriale Carabinieri per l'ambiente del Parco Nazionale del Circeo e il vice luogotenente Francesco Zapata, in rappresentanza del Comandante Mariremo Marina Militare Capitano di Fregata Massimiliano Caramia. L'appuntamento per tutti, canoisti e canottieri non soltanto del Lazio, è già fissato calendario remiero alla mano per le regate del 2026.