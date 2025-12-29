Canoa, pagaie romane: un bilancio e uno sguardo al futuro 

ROMA - Fine anno è tradizionalmente un periodo di festa e di bilanci. Anche sul Tevere in epoca tardo imperiale si celebravano i “Tiberinalia” in onore della dea fortuna: si preparavano banchetti con il cibo fornito dal padre fiume, si allestivano barche ornate di stoffe pregiate, nastri e fiori. I resti del pesce cucinato venivano poi gettati in acqua come offerta alla divinità. Oggi tutto questo ovviamente non c’è più, anche se gli usuali frequentatori delle sacre acque, come appunto i canoisti, ringraziano ancora il Tevere per i successi sportivi raggiunti nell’anno che volge al termine e fanno auspici per quello che sta per iniziare. Siamo andati, metaforicamente parlando, a dare uno sguardo sui galleggianti delle società remiere romane e del vicino Lido di Ostia per capire come sia andata l’attività agonistica di canoa nel 2025, chiedendo ai responsabili tecnici un bilancio dell’attività e una previsione per il futuro. Il giro d’orizzonte prende il via dal circolo Canottieri Aniene, dove la conduzione tecnica è affidata a Stefano Grillo (nel suo palmares di allenatore oltre 200 titoli italiani), al tempo stesso attuale responsabile tecnico della Nazionale azzurra di canoa olimpica. «E’ stato un anno positivo in termini di risultati, tra i Senior i nostri Tommaso Freschi e Simone Bernocchi hanno ottenuto ottimi riscontri nella regate internazionali in maglia azzurra, sia agli Europei sia ai Mondiali. Anche il gruppo degli atleti più giovani (categorie Ragazzi e Junior) preparati da Fabrizio Rasicci è cresciuto a livello nazionale. Infine nella paracanoa il nostro Marius Ciustea ha conquistato una medaglia d’argento ai Campionati Mondiali di maratona. L’obiettivo per il prossimo anno è soprattutto quello di migliorare la classifica per società riservata alle categorie giovanili». Ci trasferiamo sul galleggiante di un altro storico circolo remiero come il Reale Canottieri Tevere Remo del presidente Daniele Masala ex atleta con un prestigioso palmares tra Giochi Olimpici e Mondiali nel Pentathlon moderno. Qui la sezione canoa è diretta dal tecnico Danio Muzi, figlio d’arte visto che suo papà Giancarlo è stato una delle figure più rappresentative della pagaia romana nei primi anni ’70. «Da allenatore vanto una dozzina di titoli italiani e quest’anno abbiamo sfiorato per pochi centesimi il podio ai Campionati italiani nel K2 misto con la coppia formata da Paolo Ramedda e Sara Mrzyglod. La nostra atleta di punta Under 23 ha vinto diversi titoli italiani nelle categorie giovanili e partecipa ormai in pianta stabile ai raduni della Nazionale maggiore femminile. La nostra accogliente sede nautica (ISA) è situata nella splendida cornice naturale del Parco dell’Aniene ed è frequentata da un bel gruppo di giovani canoisti molto promettenti». Sempre sul biondo Tevere, in zona Flaminio, si trova un altro circolo sportivo che ha fatto un bel pezzo di storia della canoa italiana, il Tirrenia Todaro, basti ricordare la figura del compianto tecnico Luciano Marcon. Qui gli equipaggi di kayak e canadesi sono allenati da Sorin Vrancianu.«Dopo aver chiuso l’attività agonistica in Romania, ho iniziato ad allenare la Nazionale senior dell’Irlanda nel 1977. Dai primi anni del 2000 mi sono trasferito in Italia insegnando canoa al laghetto dell’Eur. Poi dal 2015 lavoro presso la scuola di canoa al Circolo Tirrenia Todaro. Ho un nutrito gruppo di atleti molto affiatato, sono contento di quanto raggiunto nel 2025. Ai Campionati Italiani abbiamo preso la medaglia di bronzo in K2 Under 23 sui 1.000 metri con Jacopo Centrone e Marcello Angella. Il nostro K4 (oltre ai due ragazzi già citati era composto da Jacopo Luciani e Riccardo Bonanni) si è ben comportato arrivando secondo sui 1.000 metri dietro all’equipaggio del San Giorgio di Nogaro. La nostra promessa Emma Poco (1°anno Ragazze) in K1 ha vinto una medaglia d’argento e una di bronzo. Per la prossima stagione puntiamo a incrementare l’attività soprattutto di promozione della canoa andando nelle scuole e presso gli istituti della zona». Un’altra realtà lungo le rive del Tevere è il Circolo dei Magistrati della Corte dei Conti dove è nata da poco una sezione canoa, seguita dall’ex atleta e tecnico federale Luca Ghelardini, anche lui figlio d’arte, laureato in scienze motorie e tecnica dello sport. «Abbiamo fondato il Canoa Club Corte dei Conti al fine di sviluppare l’attività agonistica sul Tevere anche per gli adulti della categoria Master. A tal proposito - aggiunge Ghelardini - abbiamo pianificato per la prossima stagione di creare una vera e propria squadra di Master». Non è certo un caso che questo giovane club di canoa tiberino abbia stretto un'intensa collaborazione con il Roma Club Academy, dove la guida tecnica è affidata al papà di Luca, Claudio Ghelardini, ex allenatore del Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle di Sabaudia. Con un passato da atleta plurimedagliato (vanta 42 maglie tricolori) e, da allenatore, oltre 250 titoli. Dal 2019 è approdato lungo le rive del laghetto dell’Eur dove continua a svolgere al meglio questa sua passione sportiva. «Nel 2025 abbiamo attraversato momenti difficili dovuti a problemi di carattere logistico. I ragazzi si sono dovuti allenare ad Ostia sul canale dei Pescatori e in mare aperto appoggiandosi al centro della Lega Navale Italiana. Malgrado tale evidente situazione di disagio, i ragazzi si sono comportati egregiamente. Anzi, gli allenamenti in mare ci hanno consentito di partecipare a gare di Ocean Racing con ottimi risultati. Come nel caso di Leonardo Brandizzi, che ha vinto il titolo italiano (1°anno Ragazzi) in SS1. Nelle gare di canoa olimpica da sottolineare - aggiunge Claudio Ghelardini - le prestazioni del K4 Ragazzi (titolo italiano sia sui 500 che sui 1.000 metri) e del K1 di Gabriele Federici sui 200 metri. Per l’anno prossimo speriamo di riavere una sistemazione adeguata al laghetto dell’Eur, che l'Ente Eur venga incontro alle esigenze dei tanti giovani canoisti che (da metà degli anni ’60 in poi, ndr) frequentano questo specchio d’acqua». Abbiamo accennato alla sede nautica della Lega Navale Italiana al Lido di Ostia. In tanti la conoscono, l’hanno frequentata e apprezzata come una delle migliori scuole di vela della Capitale. In realtà da una decina di anni ha aperto le porte e il deposito imbarcazioni anche ai kayak. «Dal 2016 abbiamo creato la sezione canoa e oggi possiamo contare su un gruppo di giovani molto agguerrito - ci spiega Damiano Patanè, responsabile della squadra agonistica della LND di Ostia. Insieme agli altri tecnici come Pier Paolo Tofani per il settore agonistico stiamo portando avanti un proficuo lavoro, siamo competitivi tanto nella canoa da mare (Surfski e Ocean Racing) quanto nelle gare di olimpica. Da tre anni portiamo a casa il Trofeo nazionale di canoa tra tutte le sezioni della LND, e cinque nostri atleti hanno rappresentato il Lazio al Trofeo delle Regioni a Caldonazzo. Vorrei rimarcare il fatto che svolgiamo un ruolo anche in ambito sociale: abbiamo predisposto corsi di canoa per ragazzi con svantaggi economici e con limitazioni cognitive in collaborazione con l’Asl Roma 3». Lungo la spiaggia antistante gli stabilimenti balneari spesso si notano gruppi di canoisti pronti ad affrontare le onde, molti di questi appartengono al Tulku Canoe Roma, sodalizio nato e guidato dal maestro di canoa da mare Gianni Montagner. «Ho iniziato a prendere la pagaia in mano con il Gruppo Canoe Roma, storica società che svolgeva soprattutto un’attività amatoriale. Poi ho deciso di dedicarmi anche alla canoa agonistica in mare. Partecipiamo a gare di Ocean Racing e il nostro doppio senior di Cristiano Creo e Davide Marin ha conquistato il titolo nella categoria SS2. Inoltre organizziamo regate e in autunno mini campionati sempre sul lungomare». Prima di rivolgere ai tanti appassionati della pagaia i classici saluti di “Happy new year” o “Joyeuse année”, vogliamo chiudere questa nostra panoramica sull’attività agonistica svolta dalle società romane di canoa, dando l'ultima parola alla numero uno del Comitato Regionale FICK, Sabrina Rossi: «Il 2025 è stato un anno frizzante che ha messo alla prova il Comitato Regionale Lazio; con diverse interferenze esterne, la mancanza di campi gara, la revoca della sede regionale, il cambio della Presidenza nazionale e un Mondiale in casa che hanno reso il percorso complesso e accidentato. Eppure il CR Lazio ha scelto di lavorare senza pause credendo nel proprio ruolo. Insieme alle società abbiamo portato a termine la stagione sportiva con risultati che parlano chiaro: oltre il 40% di tesserati in più, l’avvio di progetti multidisciplinari e trofei, nuove partnership tecniche e una Consulta Tecnici regionale, nata come spazio di confronto e crescita comune. Segni concreti di una comunità viva, che ha voglia di costruire. Il 2026 lo immaginiamo come l’anno della continuità, rafforzeremo i legami con il mondo della scuola e con gli enti locali e la presenza sul territorio. Un grazie va alle società sportive, che non hanno mai smesso di credere e sostenere la canoa a Roma e nel Lazio».