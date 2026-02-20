Subiaco capitale del libro: con il Canoa Day lo sport diventa narrazione letteraria

Una rassegna dedicata allo sport praticato e raccontato, a quelle passioni che in tutto il Paese uniscono e aggregano, alle imprese di campioni di ieri e di oggi che hanno scritto importanti pagine di storia e di società. È questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa dal Comune di Subiaco - nell’ambito di 'Subiaco Capitale Italiana del Libro’ - realizzata in collaborazione con l’Associazione culturale Lab DFG, da anni un punto di riferimento a livello nazionale nel panorama della letteratura e degli eventi sportivi italiani. L’associazione si distingue per il suo costante impegno nella promozione della lettura, nella valorizzazione della cultura del libro e nella diffusione dei temi dell’inclusione sociale e dell’educazione alla lettura delle giovani generazioni.

Il Canoa Day con Giovanni De Gennaro e Roberto Colazingari

Primo appuntamento il 21 febbraio, alle ore 17.30 al Teatro Narzio (via Cavour 100) con il ‘Canoa Day’: una giornata interamente dedicata a questa disciplina olimpica affascinante e avvincente con i racconti e le testimonianze di atleti straordinari, scrittori e giornalisti che su questo tema si sono misurati. Saranno presenti: Giovanni De Gennaro, campione olimpico a Parigi 2024, Roberto Colazingari, campione del mondo U23, Elena e Flavio Micozzi, campioni del mondo U18, e Fabio Donfrancesco, giornalista e autore del volume Controscie. Canoista una volta, canoista per sempre. Quest’ultimo presenterà il libro insieme all’Associazione Canoanium Club Subiaco. Modera la giornalista Valentina Renzetti.

La rassegna proseguirà nei mesi di febbraio e marzo con altri appuntamenti dedicati all’inclusione, alle eccellenze sportive e a temi di carattere istituzionale, come lo sport in Costituzione, grazie al contributo di altri grandi sportivi, esperti di comunicazione e rappresentanti istituzionali. Fra questi il pugile Emanuele Blandamura, gli atleti paralimpici Daniele Cassioli ed Eleonora De Paolis, il giornalista Pierluigi Pardo, il Consigliere delegato FIGC Servizi Mauro Grimaldi, e il Presidente della Federazione Italiana Pugilato nonché Vicepresidente del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro, Flavio D’Ambrosio.