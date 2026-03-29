La Canoa stringe un Patto Europeo per il Clima

ROMA - Le acque limacciose del “biondo” (si fa per dire) Tevere si sono tinte di azzurro. Non è un miracolo nel giorno della domenica delle Palme, bensì il colore dell’Unione Europea che ha voluto condividere un’iniziativa del Comitato Regionale Canoa della FICK in occasione dell’apertura della stagione agonistica. Presso il prestigioso circolo della Canottieri Aniene, infatti, si è svolta la prima gara regionale di fondo. Sotto i raggi del sole che allietavano i giovani canoisti e le famiglie al seguito, Sabrina Rossi, presidente del Comitato Regionale Fick Lazio, ha stretto il “Patto europeo” per il clima sottoscrivendo il “Protocollo canoa a basso impatto” insieme all’ambasciatrice Europea per il clima Memi Crimi. Si tratta di un insieme di azioni concrete per ridurre l’impatto ambientale delle manifestazioni sportive. A titolo di esempio, la promozione del viaggio condiviso tra le società sportive e l’ottimizzazione del trasporto delle imbarcazioni, mettendo al centro la tutela del territorio. Il percorso per difendere l’ecosistema e le acque, di cui i canoisti sono le prime sentinelle visto che le solcano quotidianamente durante gli allenamenti, accompagnerà tutta la stagione sportiva 2026 e si concluderà il 13 dicembre con il riconoscimento delle società che avranno realizzato le migliori azioni per il clima. «Il progetto si inserisce nel quadro delle “Climate Action Days” - ha ricordato l’ambasciatrice del Patto Europeo per il Clima Memi Crimi agli astanti - e nasce con l’obiettivo di accompagnare società sportive, atleti e famiglie verso l’adozione di pratiche più sostenibili durante le competizioni e lungo l’intera stagione sportiva. Partiamo dal Lazio con un chiaro obiettivo, estendere questo modello a tutta l’Italia ed al altre federazioni sportive». Tra una premiazione e l’altra, Sabrina Rossi, presidente del Comitato Fick Lazio, ha ricordato che: «Lo sport ha una forza straordinaria, arriva alle persone, alle famiglie e ai territori. Questa iniziativa vuole passare dalla teoria alla pratica concreta». Alla manifestazione remiera lungo le rive del Tevere, considerato anche il suo passato di ottimo canoista ed ex presidente delle Federazione, c’era la prestigiosa presenza del numero uno del CONI, Luciano Buonfiglio. «“Questo protocollo riflette l’importanza di un approccio fondato sulla sostenibilità e sul rispetto dell’ambiente. Sono pilastri irrinunciabili delle politiche programmatiche chiamate a orientare lo sport, a ogni livello. Il progetto dei recenti Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 - ha ricordato Buonfiglio - è stato interamente realizzato su tali principi, in ossequio ai dettami del CIO e a una visione lungimirante. Rivolgo i più sinceri complimenti per l’iniziativa al Comitato Regionale Lazio della Federazione Canoa Kayak, presieduto da Sabrina Rossi, e all’ambasciatrice del Patto Europeo per il Clima, Memi Crimi. Sono orgoglioso che la canoa promuova un esempio virtuoso attraverso azioni concrete. Ottimizzare gli spostamenti collettivi, il trasferimento delle imbarcazioni e ridurre l’utilizzo della plastica contribuisce a trasformare ogni evento in un’occasione di responsabilità condivisa. Il CONI è in prima linea in questa opera di sensibilizzazione, indispensabile per costruire percorsi di successo”. Il messaggio universale di questa iniziativa è stato anche raccolto da Antonio Rossi, presidente della Federcanoa, che ha inviato un suo pensiero personale: «La tutela delle acque e la salvaguardia dell’ambiente sono nel dna della nostra Federazione. Il “Protocollo Canoa a Basso Impatto” rappresenta un impegno concreto affinché lo sport non sia solo competizione, ma anche responsabilità verso il territorio e le comunità che lo vivono ogni giorno. La canoa è un dialogo continuo con l’acqua e con la natura; per questo la sostenibilità non può essere un concetto astratto, ma un valore da tradurre in scelte quotidiane. Venerdì scorso abbiamo presentato il nuovo logo della federazione a cui sono collegati i nostri valori. È quello della tutela ambientale è un tema su cui investiamo da tempo, avviando con il progetto europeo “DECK” un percorso che unisce educazione, sport e tutela ambientale, trasformando ogni gara in un gesto di attenzione verso il pianeta. Allo stesso modo il nostro ringraziamento va al Comitato Regionale Lazio e alla presidente Sabrina Rossi per aver promosso questo importante progetto con il prezioso sostenendo dell’ambasciatrice del Patto Europeo per il clima, Memi Crimi. Un ringraziamento speciale alle società che aderiranno al protocollo e che, con il loro esempio, contribuiranno a costruire una nuova cultura sportiva: più consapevole, più responsabile, più attenta al futuro». Tra i tanti canoisti, allenatori e dirigenti presenti sui prati all’inglese del Circolo Canottieri Aniene, ci corre l’obbligo di annotare da cronisti sportivi la partecipazione all'evento di Paolo Tommasini, vicepresidente vicario della Fick e Alessandro Zampetti, nuovo dirigente della sezione canoa del sodalizio romano gialloceleste, nonché di Massimo Fabbri, presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Fick che si è prestato a commentare le gare in veste di speaker.