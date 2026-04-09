Canoa, weekend di passione tra Subiaco e Sabaudia

ROMA - Il più bel tratto dell’Aniene, quello che attraversa Subiaco e poi scorre veloce giù a valle, sarà questo weekend la cornice naturale per le gare nazionali di canoa slalom inserite nel calendario nazionale della Federazione Italiana Canoa Kayak. Oltre 150 atleti di diverse categorie di età (dagli allievi ai master) provenienti da tutta Italia hanno confermato la loro partecipazione alla kermesse sportiva organizzata dal Canoanium Subiaco e patrocinata dal Comune di Subiaco. Lo staff di Daniele Mariano, patron del circolo ospitante e da tanti anni promotore di questi eventi non solo agonistici, ha predisposto il percorso lungo le acque cristalline (ebbene sì, la parte alta del fiume Aniene è ancora priva di scarichi e acque reflue) per le due specialità coinvolte, quella classica articolata su due manche che si snoda su 18 porte con diversi gradi di difficoltà; e quella cosiddetta di slalom “veloce”. Quest’ultima è una nuova formula che prevede un percorso ridotto sia per il tempo che per il numero di porte da superare (12) di cui due in risalita. La gara nazionale Slalom si svolgerà sabato 11 aprile a partire dalle ore 14, mentre quella di Slalom veloce domenica mattina dalle 9 alle 13. L’assistenza e la sicurezza in acqua sarà assicurata dagli istruttori del Centro Rafting di “Vivere l’Aniene”. Per gli amanti della pagaia sarà comunque un fine settimana pieno di impegni agonistici, perché in contemporanea si svolgeranno sul lago di Paola a Sabaudia i Campionati italiani di fondo di canoa olimpica: sabato le competizioni riservate ai kayak K1 e alle canadesi C1, mentre domenica si disputeranno le gare delle imbarcazioni multiple. Anche sul bacino pontino all'ombra del Monte Circeo si prevede una grande e qualificata partecipazione delle società canoistiche provenienti da tutte le regioni italiane.