Canoa slalom, festa delle pagaie a Subiaco

ROMA - Le limpide e fredde acque del tratto di Aniene che attraversano la cittadina di Subiaco sono state protagoniste in questo weekend delle gare nazionali di canoa slalom organizzate dal Circolo Canoanium di Subiaco sotto l’egida della Federazione Italiana Canoa Kayak. Oltre 150 canoisti provenienti anche da regioni lontane come Piemonte e Veneto non sono voluti mancare a questo appuntamento primaverile con il kayak e la canadese da slalom. La manifestazione, che si è svolta nell’arco di due giorni, ha visto la partecipazione di molti atleti e atlete delle categorie più giovani (cadetti, ragazzi e junior), a dimostrazione che questa spettacolare disciplina suscita ancora la passione delle giovani generazioni alla ricerca di un contatto diretto con la natura. E in particolare con l’acqua mossa dei fiumi e dei torrenti. Il presidente del locale club di canoa, Daniele Mariano, insieme al suo staff (comprese le mamme degli atleti che hanno contribuito con altrettanta dedizione a cucinare succulenti piatti per tutti i partecipanti) hanno dato prova come tradizione di avere a cuore la canoa e l’integrità del loro fiume…un angolo di ineguagliabile bellezza che contrasta purtroppo con il tratto dell’Aniene che si immette più a valle nel Tevere, alle porte di Roma… Oltre ai rappresentanti di casa del Canoanium Subiaco, si sono messi in evidenza gli atleti di altre società come: la Canottieri Comunali Firenze, l’Ivrea Canoa Club, il Canoa Club Kayak Valstagna, il Granda Canoa Club, lo Sport Club Brescia Liberavventura, il Canoa Club Bologna e il Canoa Club Verona. Anche i ragazzi dell’altro club del Lazio, il Canoa Club San Giorgio a Liri, si sono fatti onore facendo così contenta la dirigente Sabrina Rossi, presidente del Comitato Regionale Lazio della Fick, che ha curato tutti gli aspetti tecnici della manifestazione. Ci piacerebbe citare tutti i ragazzi e le ragazze che sono scesi in acqua battagliando tra le porte e le rapide del percorso di gara. Ciò non è possibile, ricordiamo allora i baby delle categorie Cadetti, Allievi e Ragazzi: Lorenzo Cortese e il figlio d’arte Edoardo Pontarollo del Canoa Club Kayak Valstagna, Jacopo Giachino e Fabio Ballurio dell’Ivrea Canoa Club. Tra le fila dei padroni di casa in luce Matteo Fagiolo e Davide Figueroa (entrambi nel C1), Bianca Bagnani e Cecilia Aliverini (nel K1). Alla festa del fiume e delle pagaie di Subiaco sono intervenute numerose autorità civili e militari, citiamo il sindaco di Subiaco Felice Rapone, il vicesindaco Emanuele Rocchi e l’assessore allo sport e al turismo Ludovica Foppoli. Doveroso infine sottolineare l’assistenza e la sicurezza in acqua, a cura dagli esperti istruttori del Centro Rafting di “Vivere l’Aniene”.