Canoa, un lunedì di festa al Circolo Canottieri Aniene

ROMA - Atleti di ieri e di oggi uniti da un filo che li lega per sempre: la passione sportiva per la canoa sotto il vessillo della Canottieri Aniene. Presso la sede del blasonato circolo remiero adagiato lungo le rive del Tevere all'Acqua Acetosa, si è infatti svolta una serata conviviale all'insegna degli amanti della pagaia. Promotore dell'iniziativa l'ex atleta e socio Massimo Fabbri che, in occasione dei 25 anni dalla creazione ufficiale della sezione Canoa gialloceleste (anche se sin dal secondo dopoguerra il circolo ha tesserato ottimi canoisti, ricordiamo solo Raffaele Bastoni primo atleta del circolo a partecipare ai Giochi Olimpici di Helsinki '52 sul kayak in K2 sulla distanza dei 10.000 metri) ha voluto così celebrare intorno ai tavoli imbanditi gesta sportive e amicizie nate in barca, proiettandosi con slancio verso le nuove sfide in acqua. Una sessantina di atleti e atlete che hanno rappresentato e tuttora tengono in alto i colori sociali, solcando le acque del Tevere e dei bacini lacustri in giro per l'Italia, si sono dati appuntamento lunedì 4 maggio insieme ai loro ex tecnici e dirigenti. Citiamo, solo a titolo d'esempio, Tommaso Freschi, attualmente componente della squadra azzurra e in procinto di partire per partecipare alle gare di Coppa del Mondo a Szeged. Altri ex atleti giallocelesti non sono voluti mancare all'incontro come Simone Giorgi, campione del mondo juniores nel 2015 in K4 sui 1.000 metri, Riccardo Lonigro, campione europeo e vice campione del mondo U.23 in K1 nel 2024. E, in campo femminile, Anna Alberti, argento mondiale. Certo, come ha giustamente ricordato l'allenatore sociale Stefano Grillo, che ricopre allo stesso tempo la direzione tecnica della Nazionale italiana di canoa, in questi 25 anni dalla nascita della sezione canoa sono stati conquistati oltre 250 titoli italiani, senza contare le medaglie e le partecipazioni olimpiche. Ci piace ricordare che anche la pluricampionessa olimpica Josefa Idem, che non ha potuto partecipare all'evento, ha indossato tanto la maglia azzurra quanto quella della Canottieri Aniene. Durante il gran finale della serata non sono mancati gli interventi di alcuni dirigenti del Circolo e della Federcanoa. Tra i presenti: Andrea Pignoli (consigliere allo sport del Circolo), Paolo Tommasini (vicepresidente FICK), Alessandro Zampetti (neo responsabile della sezione Canoa gialloceleste), Fabrizio Rasicci (ex atleta e tecnico, proclamato socio all'Assemblea Aniene del 30 marzo), Maurizio Carollo (ex atleta del circolo, consigliere federale e dirigente del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro), Sabrina Rossi (presidente Comitato Regionale Lazio FICK) e dulcis in fundo Massimo Fabbri, gran cerimoniere dell'evento.

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