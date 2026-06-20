Kayak, rafting e canyoning lungo le limpide acque dell'Aniene

ROMA - In questi giorni di caldo estremo e temperature elevate in città viene voglia di immergersi in acqua alla ricerca di un ambiente fresco a diretto contatto con la natura. Pochi sanno che il fiume Aniene, nel primo tratto che attraversa Subiaco, offre la possibilità di immergersi in un'atmosfera naturale, praticando sport a stretto contatto con il fiume, dalle acque limpide e fresche. Il Canoanium Club di Subiaco insieme all'Associazione Vivere l'Aniene rappresentano da anni un punto di riferimento per chi desidera vivere il fiume in modo autentico, dinamico e coinvolgente, attraverso discipline come il kayak, il rafting e altre numerose attività outdoor. Il rafting, ovvero la discesa del fiume a bordo di un gommone tra le rapide accompagnati da guide esperte consente di provare emozioni forti in piena sicurezza, senza avere acquisito la tecnica necessaria invece per scendere lungo la corrente a bordo di un kayak. Le attività proposte da "Vivere Insieme" sono infatti pensate per famiglie, gruppi di amici, scuole, aziende e appassionati di sport all'aria aperta, con percorsi adatti sia ai principianti sia a chi cerca esperienze più impegnative. Il centro (Viverelaniene.com) di Subiaco ha come obiettivo anche la valorizzazione del territorio della Valle dell'Aniene, dove l'acqua disegna paesaggi suggestivi e incontaminati, sensibilizzando i partecipanti al rispetto dell'ambiente fluviale da una prospettiva unica e personale. E rovesciarsi dal gommone, immergerdosi nell'acqua fredda, è un toccasana naturale. Provare per credere...

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